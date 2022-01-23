DOLAR

13,4726$%0.71

EURO

15,2894%0.84

STERLİN

18,2713£%0.23

GRAM ALTIN

792,10%0,29

ÇEYREK ALTIN

1.281,00%0,46

BİTCOİN

474844฿%0.04386

İmsak Vakti a 06:08
Malatya KAR YAĞIŞLI -1°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kahramanmaraş’ta hastalanan vatandaşa ve yolda kalan ambulansa yardım

Kahramanmaraş’ta hastalanan vatandaşa ve yolda kalan ambulansa yardım

kahramanmaraş’ta hastalanan vatandaşa ve yolda kalan ambulansa yardım
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kahramanmaraş’ta hastalanan vatandaşa ve hasta ihbarına giderken yolda kalan ambulans kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesinde hasta ihbarına giden Ambulansın Türkoğlu ilçesi ile Uzunsöğüt Mahallesi arasında mahsur kaldığının öğrenilmesi üzerine Jandarma trafik timleri derhal mahsur kalınan bölgeye giderek ,Ambulans mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Ambulansla beraber Uzunsöğüt mahallesine gidilerek rahatsızlanan vatandaşa sağlık ekiplerince müdahale edilmiş ve sonrasında hastanın Türkoğlu Devlet Hastanesine intikali sağlandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timlerince, Türkoğlu ilçesi Yeşilyöre Mahallesi’nde icra edilen trafik faaliyeti esnasında olumsuz hava koşullarından etkilenen ve yem bulmakta zorluk çeken hayvanlara temin edilen erzaklar verilerek beslenmeleri sağlandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Ekipler kolu kırılan çocuk için seferber oldu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.