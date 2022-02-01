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Anasayfa / Asayiş / Kahramanmaraş’ta doğalgaz zehirlenmesi

Kahramanmaraş’ta doğalgaz zehirlenmesi

kahramanmaraş’ta doğalgaz zehirlenmesi
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Kahramanmaraş’ta doğalgazdan zehirlenen aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat İlçesi Süleyman Şah Mahallesi’ndeki bir sitenin apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, evde uyuyan 4 kişi doğalgazdan zehirlendi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba Mesut K, anne Ebru K, ile çocukları M. K. ve O. K’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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