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Kahramanmaraş’ta çığ bölgesinden 13 kişi daha tahliye edildi

kahramanmaraş’ta çığ bölgesinden 13 kişi daha tahliye edildi
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Kahramanmaraş’ta çığ felaketinin yaşandığı riskli bölge tamamen tahliye edildi.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Ericek Mahallesi Müdürler mezrasındaki 10 evde ikamet eden 36 kişi dün gece çığ riskine karşı güvenli bölgelere tahliye edilmiş, bölgede gece boyunca AFAD ve kurtarma ekipleri nöbet tutmuştu.

Kar kalınlığının 3 metreyi geçtiği çığ bölgesinde konutlara çığ düşmesinden dolayı bugün de 5 evde yaşayan 13 kişi, hayvanlarıyla birlikte bölgeden tahliye edildi. Yeni çığ düşme ihtimaline yönelik alınan tedbirler kapsamında AFAD ekipleri bölgede konuşlandırıldı, yerleşkeye girişler yasaklandı.

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