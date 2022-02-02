DOLAR

13,4895$%0.83

EURO

15,2571%1.05

STERLİN

18,3182£%1.12

GRAM ALTIN

783,00%1,06

ÇEYREK ALTIN

1.273,00%1,09

BİTCOİN

506749฿%-1.69972

İmsak Vakti a 06:02
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kahramanmaraş’ta 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

kahramanmaraş’ta 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda piyasa değeri 20 bin lira olan 210 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesi Akçalar Mahallesi Serintepe yol kontrol noktasında bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada piyasa değeri 20 bin lira olan 210 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişiye 5 bin 754 lira idari para cezası uygulandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kahramanmaraş’ta tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.