DOLAR

13,8073$%-0.26

EURO

15,7787%0.52

STERLİN

18,8894£%0.4

GRAM ALTIN

796,47%0,38

ÇEYREK ALTIN

1.293,00%0,30

BİTCOİN

577013฿%-0.93401

İmsak Vakti a 06:10
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü

Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü

kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut’un (26) acı haberi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

EYP’li saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut’un (26) şahadet haberi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi Büyüknacar Mahallesi’nde yaşayan ailesine askeri yetkililerce verildi. Şehidin annesi Havva ve babası İsmail Alyakut çiftine şehidin acı haberinin verilmesinin ardından, aile ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evi Türk bayrağı ile donatıldı.

Şehidin naaşının pazar günü öğle namazını müteakip Pazarcık ilçesi Ulu Camii’nde kılınacak namazın ardından Yukarı Pazarcık Hacı Ahmet Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Polislerden 10 kilometre kaçan sürücü: “Polislerin hayatını tehlikeye attığımın farkında değildim”

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.