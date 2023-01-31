KAHRAMAN KAVUK MGTC’Yİ ZİYARET ETTİ

“2023 seçimleri önümüzdeki yeni yüzyılı oluşturacak”

AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini ziyaret etti. MGTC Başkanı Mehmet Aydın ve MGTC yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Kavuk 2023 yılı seçim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar cumhurbaşkanlığına seçilmesi için çalıştıklarını ifade eden Kavuk şu şekilde konuştu: “Henüz partimizin bir seçim takvimi açıklanmadı. Seçim takviminin açıklanmasıyla birlikte nerede, ne şekilde hareket edeceğimize bir karar vermiş olacağız. 2023 seçimleri çok önem arz ediyor. İnşallah bu süreçte de bizler tekrardan el birliğiyle cumhurbaşkanımızı seçtirerek bir 5 yıl daha hizmet yolunda devam etmesine katkı sağlamak istiyoruz.”

AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini ziyaret etti. Kavuk, “Seçim takviminin açıklanmasıyla birlikte nerede, ne şekilde hareket edeceğimize karar vermiş olacağız. 2023 seçimleri çok önem arz ediyor. Bugüne kadar yapılan bütün seçimlerin mutlaka ki bir önemi vardır. 2023 seçimleri önümüzdeki yeni yüzyılın dinamiklerini ve geleceğimizi oluşturacak.” dedi.

ÜMHAN AYAZ

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk’a yapmış olduğu ziyaretlerden dolayı teşekkür eden Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın Malatya Kayseri karayolunda yaşanan kaza ile ilgili şunları söyledi: “Malatya Kayseri karayollarında Malatya otobüsünün sonucu 3 hemşerimiz vefat etmiş. 24 hemşehrimiz de yaralanmıştır. Ölenlere Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan hemşehrilerimize de acil şifalar diliyorum.”

“Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nin değerli başkanı, değerli yönetim kurulu üyeleri, hepiniz saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum” diyen Kahraman Kavuk’ta Malatya Kayseri karayolunda yaşanan kaza ile ilgili “Öncelikle dün yaşanan bu trafik kazasından dolayı Kayseri Pınarbaşı ilçesindeki trafik kazasından dolayı vefat eden hemşehrilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum

Allah böyle kazaları bir daha bizlere göstermesin inşallah.” şeklinde konuştu.

“SEÇİM TAKVİMİ AÇIKLANMADI”

2023 seçimlerine doğru giderken bir istişarelerde ve değerlendirmelerde bulunmak için çeşitli ziyaretler yapma karar verdiklerin söyleyen Kavuk, “Bu kapsamda da ilk ziyaretimizi basın temsilcileriyle bir araya gelerek yapmak istiyoruz. Bu nedenle de Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini ziyaret etmek istedik. Tabii önümüzdeki süreçle ilgili MGTC Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle sohbet ederek değerlendirmede bulunup bir yol haritası belirleyeceğiz. Henüz partimizin seçim takvimi açıklanmadı. Seçim takviminin açıklanmasıyla birlikte nerede, ne şekilde hareket edeceğimize karar vermiş olacağız. 2023 seçimleri çok önem arz ediyor. Bugüne kadar yapılan bütün seçimlerin mutlaka ki bir önemi vardır. 2023 seçimleri önümüzdeki yeni yüzyılın dinamiklerini ve geleceğimizi oluşturacak. İnşallah bu süreçte de bizler tekrardan el birliğiyle cumhurbaşkanımızı bir 5 yılına daha seçtirerek hizmet yolunda devam etmesine katkı sağlamak istiyoruz.” ifadelerini kullanarak, misafirperverliklerinden dolayı Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetine teşekkür etti.