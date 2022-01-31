kağıthane’de gecekondu yandı, sahibi gözyaşlarıyla izledi

Kağıthane’de henüz bilinmeyen bir sebeple gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu. Gecekondunun sahibi gözyaşları içinde izlerken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Sorgun Sokak’taki gecekonduda çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisindeki gecekondu henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi geldi. Yangında evde bulunan 2 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla yanan evden çıkartıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, ev sahibi ise göz yaşlarına hakim olamadı. Ekiplerin, yangının çıkış nedenini belirlemek için başlattığı çalışmalar sürüyor.