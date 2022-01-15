kağıt toplayıcı rögar kapağını çaldı, esnaf aracıyla çukura düştü

Bağcılar’da kağıt toplayıcılığı yapan genç, rögar kapağını çalarak götürdü. İş yerinin önündeki rögar kapağı çalınan esnaf ise, aracıyla çukura düştü. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saat 04.00 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde genç bir kağıt toplayıcı gözüne kestirdiği yaklaşık 50 kiloluk demir rögar kapağını çaldı. Ertesi gün iş yerine gelen Özcan Erdal ise rögar kapağının çalındığını aracının lastiği çukura girince öğrendi. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İş yerinin önündeki rögar kapağının çalınmasıyla ilgili konuşan Özcan Erdal, “Sokakta kimse olmuyor. Fırsat bilip geliyorlar, çalıyorlar. Bizim daha önce makine parçasını çalmaya kalkıştılar. Kovaladık ama yakalayamadık. Yakalasaydık polise verecektik. Bu sokakta daha önceden de oldu zaten. En son çalmaya kalktığında arabası vardı, bırakıp kaçtı. Arabasını alıp hurdacıya verdik. Ertesi gün gelip taktılar. Hatta bizim şahsi aracımız düştü. Güç bela zor kaldırdık. Sabah geldiğimizde hava karanlık oluyor, fark etmedik. Arabayla çıktık, araba çukura düştü. Arkadaşlar yardım ettiler, çıkardık arabayı. Taşla kapattık. Yetkilileri aradık. Gelip taktılar” şeklinde açıkladı.