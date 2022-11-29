Kafe cinayetinin azmettiricisi kadın H. Y. hala firari

Savcı 16 sanığa müebbet cezası istedi

Malatya’da geçtiğimiz Haziran ayında bir kafede yaşanan çatışmada 3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili savcılık iddianamesini hazırladı. İddianamede tutuklu bulunan 16 sanık hakkında kasten adam öldürme suçlarından müebbet hapis cezası istenirken bir zanlının da halen firari olduğu belirtildi.

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi’nde 18 Haziran 2022 tarihinde bir kafede yaşanan olayda, işletme sahibi ile bir grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı çatışma çıktı. Çatışmada Remzi Erşahin (53) ile Halil Ulutaş (33) olay yerinde hayatını kaybederken İsmail Artuç (31) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 5 kişinin yaralandığı olay sonrası tutuklanan 16 zanlı hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrası hazırlanan iddianame tamamlandı. Malatya Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan 35 sayfalık iddianamede, yaşanan olayın detaylarına yer verilirken, azmettirici olarak aranan kadın H. Y.’nin (48) ise halen firari durumda olduğu belirttirildi.

Müşteki şüpheli ve şüphelilerin ayrı ayrı cezalandırılmasının istendiği iddianamede E. E. ve R. E.’nin kafenin fiili işletmecileri olduğu belirtiliyor. İddianamede ayrıca İ. Y. ile H. Y.’nin azmettirmesiyle S. K’nin olaydan yaklaşık 4 saat önce işyerine yanında M. T., F. S. ve C. K ile birlikte gelerek işletmeyi yağmalamaya başladıkları anlatılıyor. Olay sırasında kafede bulunan görgü tanıklarının da beyanlarının yer aldığı iddianame de savcı, tutuklu sanıklardan M. T. hakkında 3 kişiyi öldürmekten 3 kez müebbet hapis cezası isterken diğer sanıklar M. A., M. A., kadın S. B., S. K., B. İ., C. K., Ç. K., F. S., H. K., kadın İ. E. K., K. O., M. K., M. A., İ. Y. ve Ş. A. hakkında da 2 kez müebbet hapis cezası talep etti. Savcı ayrıca olayın kadın firarisi H. Y. hakkında da 1 kez müebbet hapis cezası isteniyor. İddianamede tutuklu sanıklar hakkında ayrıca yağma ve diğer suçlardan dolayı da hapis cezaları talep ediliyor.

Malatya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianamenin kabul edilmesi ile birlikte davanın görülmesine de başlanılacağı belirtildi. (İHA)