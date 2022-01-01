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Anasayfa / Asayiş / Kafasından vurulan garson öldü

Kafasından vurulan garson öldü

kafasından vurulan garson öldü
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Adana’da 28 Aralık günü çalıştığı kebapçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan garson hayatın kaybetti.

Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi Kozan Caddesindeki bir restoranda 28 Aralık’ta Enes Y.’nin (34) ateş ettiği tabancayla başından ve sırtından ağır yaralanan Erdal Çelik (23), Seyhan Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çelik’in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Merkez Yüreğir ilçesindeki restoranda garson olarak çalışan Erdal Çelik, 28 Aralık’ta iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, şüpheli Enes Y. ise dün tutuklanmıştı.

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