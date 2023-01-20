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Anasayfa / Asayiş / Kafası ve kolları olmayan ceset için hassas burunlu köpek getirildi

Kafası ve kolları olmayan ceset için hassas burunlu köpek getirildi

Kafası ve kolları olmayan ceset için hassas burunlu köpek getirildi
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Kafası ve kolları olmayan ceset için hassas burunlu köpek getirildi

Antalya’da ormanlık alanda kafası ve kolları olmayan çıplak erkek cesedinin kayıp uzuvlarının bulunması için arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 20 kişilik Çevik Kuvvet ekibi hassas burunlu köpekle ormanlık alanı didik didik taradı.

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Olay, Kepez ilçesi Santral Mahallesi 3270 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle gezintiye çıkan emekli polis memuru Faruk Çavuş, yol kenarında ceset gördü. Çavuş’un 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hayvan barınağına yakın bölgede bulunan erkek cesedin, kafası ve kollarının olmadığı tespit edildi.
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20 kişilik ekip ve hassas burunlu köpekle aranıyor

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Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve savcı incelemesinin ardından cesedin, kafa, kolları ve cesede ait bulguların bulunması için bölgeye Köpek Eğitim Merkezi (KEM) ile Çevik Kuvvet ekipleri istendi. Ormanlık alanda hassas burunlu bir köpek ve yaklaşık 20 kişilik çevik kuvvet ekibi arama çalışması gerçekleştirdi.
Üzerinden kimlik çıkmayan çıplak ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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