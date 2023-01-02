Kadronun yarısına kart çıktı!

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’de bu sezon 19 takımın mücadele ettiği 2022-2023 sezonu ilk yarısında takımların iç ve dış sahada galibiyet sayıları, gol ve kart sayıları, oyuncu değişiklik sayıları gibi veriler de sezonun ilk yarısı bitmesiyle belli oldu.

Sezonun ilk yarısını 32 puanla dördüncü tamamlayan Keçiörengücü, 29 golle ligin ilk yarısının en golcü takımı oldu. Eflatun-beyazlılar 23 golü ayakla, 3’ünü de kafayla attı. Samsunspor, Bodrumspor ve Sakaryaspor, 28 golle bu alanda ikinci sırayı paylaşan takımlar oldu. Yeni Malatyaspor ise kalesinde gördüğü 28 gole karşılık attığı 16 golle ilk yarının en az skor üreten takımı oldu.

CENGİZHAN 12. SIRADA

Devre arasına gol krallığı yarışında 11 kez yaşadıkları gol sevinciyle zirveyi paylaşan Kabongo Kasongo (Sakaryaspor) ve Marco Paixao (Altay) oldu. Zirvenin hemen peşinde 9’ar gol ile Gaetan Laura (Samsunspor) ve Ahmet İlhan Özek (Altınordu) bulunuyor. Ligin ilk yarısında Yeni Malatyaspor’un en çok gol atan ismi olan Cengizhan Akgün 6 golle sıralamada 12. basamakta yer aldı.

EN HIRÇIN TAKIM YENİ MALATYASPOR

Sezonun ilk yarısında toplam 718 sarı kart çıkarken, takımlar 39 kez de kırmızı kart gördü. Yeni Malatyaspor gördüğü 6 kırmızı kartla en hırçın takım. 50 defayla en fazla sarı kart gören ekip olan Sakaryaspor’u, 44’er sarı kartla Adanaspor ve Bandırmaspor takip etti. Yeni Malatyaspor’da Buğra Çağıran (2), Burak Kavlak, Barış Başdaş, Haqi Osman ve Philip Awuku ilk yarıda kırmızı kart gören oyuncular oldu. Sarı kırmızılılarda Burak Kavlak 6, Barış Başdaş ve Buğra Çağıran 5’er, Doğukan Emeksiz, Ogün Özçiçek ve Abdulsamed Damlu 4’er, Cengizhan Akgün, Aly Malle ve Godfred Donsah 3’er kez sarı kart gördü. Ayrıca sezonun ilk yarısında oynanan maçlarda Philip Awuku, Taha Gür’ün 2, Yakup Alkan, Yiğit Ulaş, Hüseyin Ekici, Haqi Osman ve Jospin Nshimirimana 1 sarı kartı bulunuyor.

YMS OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNDE SONDAN ÜÇÜNCÜ

1419 oyuncu değişikliğinin yaşandığı yarım sezonda, Bandırmaspor 88 defa ile en fazla oyuncu değişikliği yapan takım oldu. Bordo-beyazlıları, 84’er oyuncu değişikliğiyle Pendikspor ve Bodrumspor izledi. Transfer yasağı bulunan ve ligin en genç takımı unvanını elinde bulunduran Yeni Malatyaspor ise 67 kez oyuncu değişliğiyle ilk yarının en az hamle yapan ekiplerinin başında geldi.

Sezonun ilk devresini 38 puanla zirvede tamamlayan Eyüpspor, iç sahada 9 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 28 puanla bu alanda en başarılı takım oldu. Deplasmanda en fazla puan toplayan takım ise 17 puanla Çaykur Rizespor oldu. Yeni Malatyaspor’un ise sezonun ilk yarısında iç sahada tek galibiyeti bulunurken, sarı kırmızılılar evinde 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 6 puan topladı. Sarı kırmızılılar, sezonun ilk iç saha galibiyetini 18. haftada Keçiörengücü’nü 1-0 yenerek aldı. Malatya ekibi, dış saha karnesinde ise 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 de mağlubiyet alarak 9 puan topladı.