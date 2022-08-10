Kadro şekillenmeye başladı!

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’e veda sonrası 5 yıl aranın ardından yeniden TFF 1. Lig’de mücadele verecek olan sarı kırmızılı kulüpte gözler 14 Ağustos Pazar günü Bodrumspor ile oynanacak maça çevrildi. Transfer tahtası kapalı bulunan Malatya ekibinde kadro derinliği sıkıntısı yaşanırken, teknik direktör Cihat Arslan sezonun ilk sınavından önce ilk onbir kadrosunu oluşturmaya çalışıyor. Süper Lig kadrosundan elinde sadece Abdulsamed Damlu, Donsah, Jospin, ve Rahman Buğra Çağıran gibi oyuncular bulunan Cihat Arslan’ı alt liglerden gelen diğer isimlerle nasıl bir oyunla sahaya süreceği merakla bekleniyor.

Kaleci ve hücum hattında şimdilik elinde alternatif isimleri bulunan Cihat Arslan’ın özellikle orta saha kurgusu konusunda henüz karar veremezken, merkez bölgede oynamasına kesin gözüyle bakılan tek isim Rahman Buğra Çağıran. Gerek kişiliğiyle gerekse tecrübesiyle takım arkadaşlarına yol gösterici olması beklenen 27 yaşındaki oyuncudan bu sezon beklentiler oldukça fazla. Cihat Arslan’ın sarı kırmızılı formayla 6 sezonunu geçirmeye hazırlanan Rahman Buğra’nın yanına Godfred Donsah’ı yerleştirmeyi düşünürken, hazır görülmesi halinde bu ikilinin yanına Nuri Fatih Aydın’a 11’de şans vermesi bekleniyor. Sarı kırmızılılarda hücum hattında ise 30 yaşındaki Yakup Alkan’ın oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yeni Malatyaspor’da şuana kadar Abdulsamed Damlu, Ahmet Oytun Özdoğan, Alperen Arslan, Aly Malle, Arda Hilmi Şengönül, Atakan Müjde, Berat Yaman, Burak Kavlak, Cengizhan Akgün, Doğukan Emeksiz, Emircan Bayrakdar, Erşan Yaşa, Fatih Gürden, Godfred Donsah, Hüseyin Ekici, Jospin Nshimirimana, Kerem Altunışık, Mert Miraç Altıntaş, Muhammed Enes Salik, Nuri Fatih Aydın, Ogün Özçiçek, Rahman Buğra Çağıran, Taha Gür, Yakup Alkan ve Yiğit Ulaş’ın lisansı çıkarıldı.