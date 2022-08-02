Kadiruşağı’nın 42 yıllık sorunu çözüldü!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde altyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Yeşilyurt İlçesi Kadiruşağı Mahallesi’ne ilk kez içme suyu hattı yapıldı. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Kadiruşağı Mahalle Muhtarı Baki Aslan ve Aşağıbağlar Mahalle Muhtarı Ömer Şahin yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

42 YIL SONRA İÇME SUYU HATTI

Yeşilyurt İlçesi Kadiruşağı Mahallesi’nde yapılan içme suyu çalışmalarını inceleyen MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Yıllardır içme suyu sıkıntısı çeken Kadiruşağı Mahallesi’ne 42 yıl sonra içme suyu hattı yaptık. 30 tonluk su deposunun çalışmalarına başladık. Kısa bir süre içinde vatandaşlarımız içme suyuna kavuşmuş olacak.” dedi.

Aşağıbağlar Mahalle Muhtarı Ömer Şahin, MASKİ ve Büyükşehir Belediyesi’nin son bir ay içerisinde Kadiruşağı Mahallesi’ne güzel hizmetler yaptığını belirterek, “Bende bu köyde doğdum. Uzun zamandır mahallemiz içme suyu sıkıntısı yaşıyordu. Mahalle muhtarımla birlikte MASKİ Genel Müdürlüğü’ müze taleplerimizi ilettik. Sağ olsunlar hemen çalışmalar başladı. MASKİ Genel Müdürlüğü son bir ay içinde mahallemize çok güzel hizmetler yaptılar. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine çok teşekkür ederim.” dedi.

Kadiruşağı Mahalle Muhtarı Baki Aslan ise, “Mahallemizin suları için yolları için emeği geçen hükümetimize, belediyemize, çalışanlarına herkese çok teşekkür ederim. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert çok başarılı bir insan. Göreve geldiği günden beri ekibiyle beraber aralıksız çalışmalar yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a mahallemiz için verdiği maddi manevi desteklerden dolayı teşekkür ederim.” diye konuştu.

AKTAŞ, “İÇME SUYUMUZ YOKTU”

Mahalle sakinlerinden Metin Aktaş, yıllardır içme suyu konusunda mağdur olduklarını kaydederek, “İçme suyumuz yoktu. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert’ten Allah razı olsun bizi suyumuza kavuşturdular.” dedi.

MASKİ’nin mahallenin makûs kaderini değiştirdiğini ifade eden mahalle sakinlerinden Ahmet Çolak ise, “MASKİ Genel Müdürlüğü gerçekleştirdiği çalışmalarla Mahallemizin makûs kaderini yıktı. Ciddi anlamda su sıkıntısı yaşıyorduk. Çeşmelerden evimize su taşıyorduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

4 BİN 500 METRE İÇME SUYU HATTI

Kadiruşağı Mahallesi’ne yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanı Sedat Kabakaş, “Yeşilyurt ilçemize bağlı Kadiruşağı Mahallesi’ndeyiz. Muhtarlarımızın Büyükşehir Belediye Başkanımızdan içme suyu ile alakalı talepleri vardı. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak buraya gelip gerekli incelemeleri yaptık ve sorunu çözmek için çalışmalara başladık. Yaklaşık 4 bin 500 metre içme suyu hattı inşa ettik. 30 tonluk içme suyu deposu çalışmalarına başladık. Mevcutta olan sondajımızla terfi hatlarımızı yapıp kısa sürede mahallenin içme suyu sıkıntısını çözüme kavuşturmuş olacağız. Mahallemize hayırlı olsun.” dedi.

MERT: MALATYA GENELİNDE 100’ÜN ÜZERİNDE ŞANTİYEMİZ VAR

MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Malatya genelinde çalışmaların devam ettiğini aktaran MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, hizmetlerin sahibinin Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan olduğunu vurguladı. Başkan Gürkan’ın talimatları doğrultusunda Malatya için canla başla çalışma yürüttüklerini belirten Mert, “Ekonomik olarak zor zamanlardan geçmemize rağmen mahallelerimize su ulaştırmamız için bizlere tüm imkânları sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Malatya’nın her yerindeyiz. Yüzün üzerinde şantiyemiz var. Amacımız sıkıntıları gidermek. Seyituşağı, Kadiruşağı, Atalar bölgesinde hatlar yenileniyor. Muhtarlarımız bizlere sıkıntılarını bildirdi. Altyapı çalışmalarına başladık. 4 bin 500 metre içme suyu hattı inşa ettik. İçmesuyu deposu çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmayan mevcut bir sondaj var, onu devreye alacağız. Mahallemizin su sıkıntısı sona erecek. Ardından Yol Dairesi yaklaşık 40 kilometrelik asfalt çalışması yapacak. İnşallah bu bölgenin Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan döneminde sıkıntısı kalmayacak.” açıklamasında bulundu. (Bülten)