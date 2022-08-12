DOLAR

17,9384$% -0.02

EURO

18,4097% -0.71

GRAM ALTIN

1.036,71%0,41

ÇEYREK ALTIN

1.698,00%0,29

TAM ALTIN

16.698,66%0,03

BİTCOİN

431163฿%-1.28621

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya AZ BULUTLU 35°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Yaşam / Kadınların ürettiği dut pestillerine talep yoğun

Kadınların ürettiği dut pestillerine talep yoğun

Malatya’da 6 kadın arkadaşın bir araya gelerek geleneksel yöntemlerle ürettikleri ev yapımı dut pestilleri büyük talep görüyor. Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’nde yaşayan Hatice Koç’un öncülüğünde bir araya gelen 6 kadın girişimcinin, geleneksel yöntemlerle ürettikleri dut pestilleri büyük talep görüyor.

Kadınların ürettiği dut pestillerine talep yoğun
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Dut pestili, ağaçlardan toplanan dutların kazanlarda saatlerce kaynatılmasıyla elde ediliyor. Kadınlar, 50-100 TL aralığında satışa sunulan pestile olan taleplere yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor. Yaklaşık 10 yıldır 5 arkadaşıyla birlikte dut pestili üretimi yaptıklarını belirten Hatice Koç, geleneksel yöntemlerle üretilen pestillerin tamamen doğal yollarla elde edildiğini söyledi.

TALEP ÇOK FAZLA

Mayıs ayı sonlarında kuru dutla üretime başlayarak yaş meyve sezonuyla birlikte sürdürülen üretimin Kasım ayıyla sonlandığını aktaran Koç, ”Ürettiğimiz pestilleri taleplere göre kargo yöntemiyle il dışına da gönderiyoruz. Fiyatlar geçen yıla göre yüzde yüz artmasına rağmen talepler çok fazla, elimizde pestil kalmadı. Sonbahara kadar üretime devam edeceğiz” dedi.

Mevsim şartlarına göre sezonun açılış ve kapanış tarihlerinin değişiklik gösterdiğini belirten Halime Polat ise dut pestili üretimin kolay olmadığına dikkat çekerek, ev ekonomisine katkı sundukları için mutlu olduklarını söyledi. (İHA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

“Yapılan yoldan da ayakbastı parası alınsın”

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.