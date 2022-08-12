Kadınların ürettiği dut pestillerine talep yoğun

Dut pestili, ağaçlardan toplanan dutların kazanlarda saatlerce kaynatılmasıyla elde ediliyor. Kadınlar, 50-100 TL aralığında satışa sunulan pestile olan taleplere yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor. Yaklaşık 10 yıldır 5 arkadaşıyla birlikte dut pestili üretimi yaptıklarını belirten Hatice Koç, geleneksel yöntemlerle üretilen pestillerin tamamen doğal yollarla elde edildiğini söyledi.

TALEP ÇOK FAZLA

Mayıs ayı sonlarında kuru dutla üretime başlayarak yaş meyve sezonuyla birlikte sürdürülen üretimin Kasım ayıyla sonlandığını aktaran Koç, ”Ürettiğimiz pestilleri taleplere göre kargo yöntemiyle il dışına da gönderiyoruz. Fiyatlar geçen yıla göre yüzde yüz artmasına rağmen talepler çok fazla, elimizde pestil kalmadı. Sonbahara kadar üretime devam edeceğiz” dedi.

Mevsim şartlarına göre sezonun açılış ve kapanış tarihlerinin değişiklik gösterdiğini belirten Halime Polat ise dut pestili üretimin kolay olmadığına dikkat çekerek, ev ekonomisine katkı sundukları için mutlu olduklarını söyledi. (İHA)