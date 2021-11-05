“Kadınlarımızın Gayreti ve Çabasını Takdirle Karşılıyoruz”

Yeşilyurt Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İŞ-KUR ve Yeşilyurt İlçe Halk Eğitim Merkezi’nin de katkılarıyla Dilek Yeşil Konak’ta açılan Biçki-Dikiş ve Nakış Kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlerin sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Yeşilyurt Belediyesi Dilek Yeşil Konak Hizmet Binası’nda gerçekleşen sergi açılışı ve sertifika törenine; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İŞ-KUR İl Müdür Vekili Fatma Düzgün Varol, Yeşilyurt İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Mehmet Ateşoğlu, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Mehmet Özen, Dilek Mahalle Muhtarı Ali Aslan, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

Kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru çalışmalardan oluşan serginin açılışını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, meslek edindirme kurslarıyla bayanların yerli ve milli üretime olan katkılarını artırdıklarını söyledi.

Mehmet Çınar, “Dilek Yeşil Konak Hizmet Binamızda İŞ-KUR ve İlçe Halk Eğitim Merkezimizle ortaklaşa düzenlediğimiz biçki-dikiş ve nakış kursunu başarıyla tamamlayan bütün kursiyerlerimizi öncelikle tebrik ediyorum. Deneyimli ve tecrübeli usta öğreticilerimiz tarafından verilen eğitimlerde yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalayan kadınlarımızın ele emeği göz nuru eserlerini görünce hepimiz gururlandık. Çünkü burada alın teri var, emek var, gayret var. Samimiyetle ve gayretle çalışarak başarılı işlerin altına imza atan kadınlarımızın gayreti ve çabasını takdirle karşılıyoruz. 2019 ile 2021 yılları arasında Yeşilkonak, Kültür ve Sanat Merkezlerinde açtığımız 55 farklı branştaki 248 meslek edindirme ve hobi amaçlı kurslarımızdan 5 bin 297 vatandaşımız faydalanırken, gösterilen büyük ilgi neticesinde bu yıl ki kurslarımızda ki branş sayımızı 65’e çıkartarak, hizmetlerimizin daha fazla kesime ulaştıracağız” diye konuştu.

Biçki, dikiş, nakış, ev tekstili gibi birçok alanda açılan kurslara gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Başkan Çınar, “ Kadınlarımızın yerli ve milli ekonomiye olan katkılarını artırmak adına ilçemizin dört bir tarafında sosyal ve kültürel faaliyetlerimizin sayısını artırdık. Hanım kardeşlerimizin sosyal, sportif ve kültürel açıdan kendilerini en güzel ortamlarda yetiştirmeleri, sosyalleşmeleri, aile ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sunacak seviyeye ulaşmalarını önemsiyor ve destekliyoruz. Dilek Yeşil Konak’ta açtığımız meslek edindirme kursumuz ve sergilenen birbirinden değerli el emeği göz nuru eserlerimizde işte bu çalışmaların açık bir göstergesidir. Kadınlarımızı üretim ekonomisine daha fazla katkı sunacak aşamaya getirmek ana hedeflerimiz arasındadır” dedi.

Konuşmaların ardından kursiyerlerin sertifikaları takdim edildi. (Bülten)