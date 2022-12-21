“Kadınları partimizde görmeyi istiyoruz”

TÜİK’in “Malatya’nın nüfusu 808 bin 692 olarak açıklandı. Nüfusun 403 bin 607’sini erkek, 405 bin 085’ini ise kadınlar oluşturdu” açıklamasını değerlendiren İYİ Parti Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz, kadın nüfusunun fazla olmasının Malatya adına sevindirici olduğunu dile getirerek, “Malatya’da da kadın nüfusunun yoğun olduğu ilimizde de kadınları partimizde görmek buralarda görev almaları canı gönülden istiyoruz” dedi.

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Malatya’nın nüfusunun 808 bin 692 kişi olarak açıkladığını ve kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olduğunu ifade etti. Yılmaz, “İYİ Parti olarak kadınların siyasetteki rolünü çok önemsiyoruz. Genel Başkanımız Meral Akşener’in liderliğinde Malatya’da da kadınlarımızın gücüyle partimizi daha iyi yerlere getireceğiz” dedi.

TÜİK tarafından Malatya’nın nüfusu 808 bin 692 olarak açıklandı. Nüfusun 403 bin 607’sini erkek, 405 bin 085’ini ise kadınlar oluşturdu. Malatya’da kadın nüfusunun erkek nüfusunda fazla olmasının kent için büyük bir şans olduğunu ifade eden İYİ Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz, kadının içerisinde yer aldığı olayı güzelleştirdiğini, estetik kattığını söyledi.

“İYİ PARTİ HER ZAMAN KADINLARIN YANINDADIR”

“Kadının olduğu her yerde sevgi, hoşgörü ve merhamet vardır. Bu yüzden de Malatya’da kadın nüfusunun fazla olması ilimiz adına oldukça sevindiricidir” diyen Yılmaz, “Partimiz kurulduğundan bugüne kadınların siyasette daha çok aktif katılımını sağlayan parti olmuştur. Hem parti içerisinde verilen görevler hem de milletvekili olarak Meclis’te partimizi temsil ederek İYİ Partili kadınlar siyasete yeni bir soluk getirmiştir. Malatya’da da kadın nüfusunun yoğun olduğu ilimizde de kadınları partimizde görmek buralarda görev almaları canı gönülden istiyoruz. İYİ Parti her zaman kadınların yanındadır ve kadınların en büyük destekçisi olan siyasi partidir” ifadesini kullandı. (Bülten)