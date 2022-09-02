Kadınlarda 2 kat daha fazla görülüyor!

Huzursuz bacak sendromu!

Toplumda çok yaygın görülen huzursuz bacak sendromu, bir hastalık olarak düşünülmediği için insanlar yıllarca bu hastalıkla tedavi edilmeden yaşıyor. Huzursuz bacak sendromunun özellikle dinlenme döneminde ortaya çıktığını söyleyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Bacaklarda uyuşma, yanma, iğnelenme, karıncalanma, ağrı ve şiddetli hareket ettirme isteği gibi yakınmalarla kendini gösteren ve nörolojik bir hastalık olan huzursuz bacak sendromu, genellikle akşam saatlerinde ortaya çıkıyor.

Huzursuz bacak sendromu kadınlarda erkeklere göre yaklaşık iki kat daha fazla görülüyor. Demir eksikliği, ileri evre böbrek yetmezliği, diyabet ve Parkinson gibi hastalıklar huzursuz bacak sendromuna neden olabiliyor. Ancak rahatlatıcı hareketler ve uygun ilaç tedavisiyle huzursuz bacak sendromu tedavi edilebilir” şeklinde konuştu.

“GENELLİKLE AKŞAM SAATLERİNDE ORTAYA ÇIKIYOR”

Yapılan çalışmalara göre huzursuz bacak sendromunun görülme sıklığı yüzde 1-15 arasında değişiyor. Bu rakamın Türkiye’de yüzde 3-5 arasında olduğunu Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Huzursuz bacak sendromu genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan bir hastalık olmakla beraber tüm yaşlarda rastlanabiliyor. Huzursuz bacak sendromu yakınmaları genellikle akşam saatlerinde ve bacaklarda ortaya çıkarken, ilerleyen durumlarda gün içinde uzun süreli oturma ve istirahat dönemlerinde de görülebiliyor. Hastalığın en önemli özelliklerden biri yakınmaların hareketle azalmasıdır” açıklamasında bulundu.

UYKU SIRASINDA BELİRTİ GÖSTERİYOR

Semptomların sıklıkla akşam ve dinlenme saatlerinde ortaya çıktığını vurgulayan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Huzursuz bacak sendromu olan hastaların ortalama yüzde 80’inde uyku sırasında, belirli aralıklarla bacaklarda ortaya çıkan Periyodik Bacak Hareketleri (PBH) görülebiliyor. Bazı hastalarda huzursuz bacak sendromu olmaksızın periyodik bacak hareketleri (PBH) de ortaya çıkabiliyor. Özellikle kadınlarda erkeklere göre yaklaşık iki kat daha fazla görülen huzursuz bacak sendromu belirtileri arasında; bacaklarda anormal duyularla birlikte şiddetli hareket ettirme isteğinin olması, bulguların oturma ve yatma gibi istirahat durumlarında ortaya çıkması, hareket ettirmekle bulguların tamamen ya da kısmen düzelmesi gibi belirtiler yer alıyor” diye konuştu.

DEMİR EKSİKLİĞİ BACAK SENDROMUNU TETİKLİYOR

Demir eksikliğinin huzursuz bacak sendromunun en önemli göstergesi olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “İleri evre böbrek yetmezliği, şeker hastalığı, Parkinson hastalığı, sinirlerin değişik nedenlerle etkilenmesi, romatoid artrit ve hamilelik huzursuz bacak sendromuna neden olabilecek etkenler arasında yer alıyor. Bunların dışında bazı bulantı, depresyon ve psikoz ilaçları ile bazı sara, soğuk algınlığı ve tansiyon ilaçları huzursuz bacak sendromu bulgularını kötüleştirebiliyor” dedi.

SİGARA TEDAVİYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Huzursuz bacak sendromunun tedavisinin olduğunu hatırlatan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Öncelikle yaşam tarzında ufak değişiklikler yapılabilir. Sigara, çikolata, çay ve kahve gibi kafein içeren besinlerden uzak durulmalı; özellikle akşam saatlerinde yatmadan önce bunların tüketilmemesine özen gösterilmeli. Gerekli değişiklikler yapılmasına rağmen rahatsızlık devam ediyorsa bir uzman ile görüşerek tedaviye başlanmalı” açıklamasında bulundu.