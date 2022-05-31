Kadınlar farklı mağlup

Malatya Bayanlar Spor Kulübü, Play off 2. Tur maçında Antalya ekibi Konyaaltı Gençlik ve Spor’a farklı yenilerek 2. Lig’e çıkma hayalini bir başka sezona erteledi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Sarı siyahlılar, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi Play Off 2. Tur maçında Konyaaltı Gençlik ve Spor ile karşı karşıya geldi. Aksaray Dağılgan 2 Nolu Sahada oynanan karşılaşmayı Mehmet Türker, Ercan Çat, Deniz Apaçık hakem üçlüsünün yönetti.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü sahaya Sıla Söylemez, Cansız Özge Ağan, Elif Ekin Şahin, Melike Murat, Ayşe Fatma Efe, Melike Yeşilcan, Helen Derince, Fadime Özbey, Berfin Fırat, Seda Erdem ve Serpil Korkmaz on biriyle çıktı. Konyaaltı Gençlik ve Spor ise Büşra Ateş, Emine Erşahin, Melisa Yaşar Ayar, Serap Kanmaz, Fatma Ağırman, Gülcan Ulucan, Sara Dönmez, Şefika Altındal, Büşra Demirörs, Fatma Rabia Çibir, Büşra Kozak on biriyle maça başladı.

İki takımda müsabakaya dengeli başlarken, Konyaaltı Gençlik ve Spor ilk yarıda bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Antalya temsilcisi ardı ardına bulduğu gollerle karşılaşmayı 7-1 kazandı. Bu sonuçla Malatya temsilcisini eleyen Konyaaltı Gençlik ve Spor Kulübü adını 2. Lig’e yazdırdı.