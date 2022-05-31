DOLAR

16,4009$% 0.1

EURO

17,5639% -0.64

STERLİN

20,7418£% -0.08

GRAM ALTIN

972,90%-0,44

ÇEYREK ALTIN

1.585,00%-0,50

BİTCOİN

516076฿%2.65919

Akşam Vakti a 19:50
Malatya PARÇALI AZ BULUTLU 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Gündem / Kadınlar farklı mağlup

Kadınlar farklı mağlup

Kadınlar farklı mağlup
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kadınlar farklı mağlup

Malatya Bayanlar Spor Kulübü, Play off 2. Tur maçında Antalya ekibi Konyaaltı Gençlik ve Spor’a farklı yenilerek 2. Lig’e çıkma hayalini bir başka sezona erteledi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Sarı siyahlılar, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi Play Off 2. Tur maçında Konyaaltı Gençlik ve Spor ile karşı karşıya geldi. Aksaray Dağılgan 2 Nolu Sahada oynanan karşılaşmayı Mehmet Türker, Ercan Çat, Deniz Apaçık hakem üçlüsünün yönetti.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü sahaya Sıla Söylemez, Cansız Özge Ağan, Elif Ekin Şahin, Melike Murat, Ayşe Fatma Efe, Melike Yeşilcan, Helen Derince, Fadime Özbey, Berfin Fırat, Seda Erdem ve Serpil Korkmaz on biriyle çıktı. Konyaaltı Gençlik ve Spor ise Büşra Ateş, Emine Erşahin, Melisa Yaşar Ayar, Serap Kanmaz, Fatma Ağırman, Gülcan Ulucan, Sara Dönmez, Şefika Altındal, Büşra Demirörs, Fatma Rabia Çibir, Büşra Kozak on biriyle maça başladı.

İki takımda müsabakaya dengeli başlarken, Konyaaltı Gençlik ve Spor ilk yarıda bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Antalya temsilcisi ardı ardına bulduğu gollerle karşılaşmayı 7-1 kazandı. Bu sonuçla Malatya temsilcisini eleyen Konyaaltı Gençlik ve Spor Kulübü adını 2. Lig’e yazdırdı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

U18’de finalist Adana Vefaspor

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.