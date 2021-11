Kadına yönelik şiddet ve cinayet nasıl önlenebilir?

MUTLU SARIGÜL

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’yle alakalı konuşan Malatya Barosu avukatlarından Tuğba Bayhan, kadın cinayetlerinin toplumsal bilincin düşük olması, erkek bakış açısının etkin olması gibi sosyolojik sebepler dışında cezaların caydırıcı olmaması sebebiyle de arttığını söyledi. Bayhan, “Cezaların arttırılmasından çok indirim uygulanmaması ve infaz yasasında yapılacak değişikliklerin etkili olacağını düşünmekteyim” dedi.

Kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek için her yıl Türkiye’de 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde birtakım etkinlikler düzenlenirken, bu gibi etkinliklere rağmen bir türlü bitmeyen kadına şiddet olaylarına her gün yenileri ekleniyor. Kadına şiddet olaylarının vurgulandığı bu günde BUSABAH gazetesine konuşan Malatya Barosu avukatlarından Tuğba Bayhan, önemli açıklamalarda bulundu.

İnsan haklarının aslında kadın-erkek bütün bireyleri kapsaması gerektiğini ifade eden Bayhan, eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkı denilebilecek ve doğarken sahip olunan bu temel hakların, ömür boyunca kesintisiz olarak süreceğini ve hiçbir durumda değiştirilemeyeceğini söyledi.

“YASALAR, ERKEKLERİN HAKLARINI DA KORUMAYABİLİR”

“Yasaların zaman zaman gerektiği gibi uygulanmadığı ve haklarımızın yeterince korunmadığı da bir gerçek” diyen Bayhan, sözlerine şöyle devam etti:

“Yasalar bazen kadınlar gibi erkeklerin haklarını da korumayabilir. Ne var ki, kadınların hakları ihlal edildiğinde, bu durum çoğu zaman kadınlar sırf kadın olduğu için gerçekleşir. Örneğin aile içi şiddet veya töre cinayeti dendiğinde, şiddete maruz kalan veya öldürülen kişinin erkek olduğunu kimse düşünmez. Cinsel/bedensel şiddeti meşrulaştırmak için erkeklerin değil, kadınların giyimi veya geç saatte sokakta olduğu konu edilir. ‘Erken/zorla evlendirme’ dendiğinde herkesin aklına kız çocukları gelir. İşte bunlar ve bunlara benzer pek çok ayrımcılığa dayalı uygulama yüzünden, kadının insan hakları’ kavramına ihtiyaç duyuyoruz.”

“BU EYLEMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SUÇTUR”

Her 4 kadından 3’ünün hayatında bir kez aile içi şiddet mağduru olduğuna dikkat çeken Bayhan, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak belirlenmiş ve bu şiddetle mücadeleye dikkat çekmek hedeflenmiştir. Kadına yönelik şiddetle mücadele etmek için şiddet tanımını toplumun tüm kesiminin bilmesi gerekmektedir. Genel olarak şiddet kelimesinden fiziksel şiddet anlaşılır. Oysa psikolojik, ekonomik, cinsel, sosyal, ısrarlı takip yolu ile şiddet ve dijital şiddet olarak ana başlıklarda sayılabilir. Bu bağlamda kadının çalışmasına izin verilmemesi, kadının çalışması halinde kazancının elinden alınması, kadının evden çıkmasına yasak konulması, hakaret ve aşağılama içeren her söz gibi ısrarla kadının herhangi bir yolla takip ve rahatsız edilmesi de şiddet eylemidir. Aile içi şiddet toplum yapımıza ve dinimizin gereklerine aykırı olmasına rağmen ne yazık ki her 4 kadından 3’ü hayatında bir kez aile içi şiddet mağduru olmaktadır. Aile içi şiddet olarak tanımladığımız her eylemin ceza yasamız gereği suç olduğu, bazı durumlarda ceza da artırım sebebi olduğunu unutmamak gerekir. Sokaktaki bir bireye küfür etmek nasıl suç ise aile içinde bu eylemin gerçekleştirilmesi de suçtur” ifadelerine yer verdi.

“BİRKAÇ YIL YATAR ÇIKARIM ALGISI OLUŞUYOR”

Herkesin isyan eder hale geldiğine söyleyen Bayhan, “Son dönemlerde kadınların eşleri, eski eşleri, sevgilileri ve hatta sokaktan geçen bir yabancı eli ile öldürülmesi haberlerini gördükçe hepimiz isyan eder hale geldik. Kadın cinayetlerinin artması toplumsal bilincin düşük olması, erkek bakış açısının etkin olması gibi sosyolojik sebepler dışında cezaların caydırıcı olmaması sebebi ile de artmaktadır. Cezalarda yapılan yüksek oranlı indirime bir de infaz yasasındaki hükümlerin eklenmesi ile cinayet faillerinde birkaç yıl yatar çıkarım algısı oluşmaktadır. Cezaların arttırılmasından çok indirim uygulanmaması ve infaz yasasında yapılacak değişikliklerin etkili olacağını düşünmekteyim” değerlendirmesinde bulundu.

NERELERE BAŞVURULMALI?

Şiddete maruz kalan kadınların nerelere başvurabilecekleri belirten Bayhan, “Kadına yönelik her Türlü şiddetin önlenmesi de ancak kadın ile birlikte erkeğin de temel insan hakları konusunda bilinç kazanması ile olacaktır.Şiddetle mücadele gününde elbette ki şiddete maruz kalan bireylerin başvuracağı kuruluşların da bilinmesi gerekmektedir. Şiddete maruz kalmanız halinde, Resmi tatillerde dâhil olmak üzere 7/24 başvurabileceğiniz kurumlar:

Polis merkezleri, jandarma karakolları

Cumhuriyet savcılıkları

Sağlık kuruluşları

Şiddet önleme ve izleme merkezleri

Aile ve Sosyal Politikalar İl/ İlçe Müdürlükleri

183 Sosyal Destek Hattı

Belediyelerin kadın danışma merkezleri

KADES Uygulamasını telefona indirerek çağrı göndermek sureti ile şiddetten korunabileceğimizi unutmayalım.”