Kadına şiddetin verileri analiz edildi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı, valilik toplantı salonunda Vali Hulusi Şahin’in Başkanlığında gerçekleştirildi.Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Baro Başkanı Onur Demez, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yrd. Cevdet Atalan, ilgili kurum müdürleri, belediye ve üniversite temsilcileri katıldı.

Toplantıda; Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Malatya 2. İl Eylem Planı kapsamında; koordinasyon üyesi kurumlar tarafından 2022’nin Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde yapılan etkinliklerin değerlendirilmesi yapılarak kolluk birimlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ve ŞÖNİM’e yansıyan aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarına ilişkin veriler analiz edildi.

İlimiz genelinde 50 bin erkeğe yönelik ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilen farkındalık çalışmalarının sonuçlarının değerlendirilmesi ve İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığının ilimiz yerelindeki temsilci kurumları ile 13 ilçe kaymakamlığı tarafından “Kadına El Kalkamaz” sloganıyla erkeklere yönelik olarak 31 Aralık 2022 tarihine kadar gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlaması yapıldı.

Elektronik Kelepçe uygulaması hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu toplantıda 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” etkinlikleri kapsamında paydaş kurumlar tarafından planlanan etkinlikler konuşuldu.

Üç ayda bir yapılan Kadına Yönelik Şiddetle İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı, uygulamada karşılaşılan sorunların ele alınması, önceki dönem çalışmaların sonuçlarının değerlendirilmesi ve gelecek dönemde yapılacak olan faaliyetlerin yol haritasının belirlenmesi ile sona erdi. (Bülten)