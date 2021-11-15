Kadına Şiddeti Önlemede Yeni Formül

‘Evlilik Ehliyeti’

MUTLU SARIGÜL

‘Evlilik ehliyet’ önerisinin kadına şiddeti önler mi? Sorusuna cevap veren Uzman Arabulucu Avukat Tuğba Bayhan, bu önerinin komisyondan geçmesiyle kadına şiddetin önlenebileceğini dile getirerek, kan testi, psikolojik rapor, sabıka kaydı, şiddet eylemi olup olmadığına dair belge istenmesinin eğer rıza varsa hukuka aykırı olmayacağını söyledi.

Ülkemizde kadına şiddet olayı bitmezken, son zamanlarda artan şiddet olayları ise siyasileri çeşitli önlem alma arayışlarına yönlendirdi. Bu anlamda TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu’nda getirilen ‘evlilik ehliyeti’ önerisi tartışmalara neden olurken, bu öneri kadına şiddeti önler mi? Sorularını da akıllara getirdi. Konuyla ilgili gazetemize konuşan Uzman Arabulucu Avukat Tuğba Bayhan, önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan öneriyi eksik bulduğunu dile getiren Bayhan, bu önerinin tam anlamıyla hayata geçirilmesinin zor olduğunu söyledi.

“KONUŞULACAK ÇOK ŞEY VAR”

Bu önerinin detaylı ele alınması gerektiğini ifade eden Bayhan, “Bu öneri için aslında konuşulacak çok şey var. Bu öneri geçerse kadına şiddeti önleyebilir. Aslında biz kadına yönelik şiddetin toplumsal olarak cinsiyet eşitliğinin toplumumuza yerleşmemiş olduğundan kaynaklandığını düşünüyoruz. Eğer bu eğitimler evlenmeden önce çiftlere verilecek olursa, özellikle erkekler toplumsal cinsiyet, kadının eşitliği, iletişim, öfke kontrolü gibi konularda biraz eğitim alabilirlerse bunların aile hayatına olumlu sonuçlar olacağını düşünüyoruz” dedi.

“EVLİLİK BEYANI DA RIZAYA DAYALI BİR BEYAN”

Kan testi, psikolojik rapor, sabıka kaydı, şiddet eylemi olup olmadığına dair belge istenmesinin hukuka aykırı olup olmadığına yönelikte açıklamalar yapan Bayhan, “Eğer rıza varsa hukuka aykırı olmayacaktır. Eğer bu kanunlaşırsa, yasal düzenleme haline gelirse-tabii ki, bireysel başvuru halleri dışında-yine yasal olacaktır. Kişiler normalde de herhangi bir problemleri olup olmadığını belirleyebilmek için hastaneye gittiklerinde bu tarz örnekleri veriyorlar. Sonuçta evlilik beyanı da rızaya dayalı bir beyan. Bu örnekleri vermelerinin ben hukuka aykırı olacağını düşünmüyorum. Ama çekince koyarlarsa , ‘Biz bunları vermek istemiyoruz, bu bizim evlenme irademizi engelliyor’ derlerse tabii ki bu hak ihlali olacak” diye konuştu.