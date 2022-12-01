“Kadın üreticilerimizin yanındayız”

HÜSEYİN KOCAMAN

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Sürü Yönetim ve Eğitimi Kursu’nun 11’incisini kursiyerlere açtı. Burada konuşan Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, “Kursumuza katılanların büyük bir çoğunluğunun kadın yetiştiricilerimiz olması bizi sevindiriyor. Bizler Birlik olarak kadın üreticilerimizin, yetiştiricilerimizin her zaman yanındayız” dedi.

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Sürü Yönetim ve Eğitimi Kursu’nun 11’incisi düzenlenen tören ile başladı. Birlik binasında düzenlenen 17 kursiyerin katıldığı kursta konuşan Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, kursa katılan kursiyerlerin büyük çoğunluğunun kadın kursiyerlerden oluştuğunu söyledi.

“BU YÖNDE TALEBİMİZ VAR”

Kadın yetiştiricilerin önemine değinen Akın, “Kursumuza katılanların büyük bir çoğunluğunun kadın yetiştiricilerimiz olması bizi sevindiriyor. Bizler Birlik olarak kadın üreticilerimizin, yetiştiricilerimizin her zaman yanındayız. Çobanlık yapan kadınlarımızın da sosyal güvencelerinin, sigortalarının devlet tarafından desteklenmesi noktasında Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduğumuz dosyamızda da bu yönde talebimiz var. Bunu her yerde söylüyoruz. Üretimde kadın eli yoksa o aile işletmesi kesinlikle kapanıyor. Bu konuyu da yeniden dile getirmiş olalım” şeklinde konuştu.

“İsraf eden iflas eder. Üreten hükmeder anlayışıyla üretmemiz, bunun yanında üretene de sahip çıkmamız gerekir. Bu konuya herkesin sahip çıkması gerekiyor” diyen Akın, kurs hakkında da kısa bir bilgilendirmede bulundu

“EĞİTİMLER UYGULAMALI OLARAK DEVAM EDECEK”

Eğitimlerin sahada uygulamalı olarak devam edeceğini belirten Akın şunları kaydetti:

“Düzenlediğimiz sürü yönetimi ile ilgili kursumuzda İş Güvenliği ve İş Sağlığıyla ilgili 16 saat, Sürü Yönlendirme 24 saat, Sürünün Beslenmesi 24 saat, Sürü Bakım İşleri 16 saat, Sürü Sağlığı 24 saat olmak üzere toplamda 104 saatlik bir eğitim verilecek. Burada verilecek teorik eğitimden sonra da arkadaşlarımızla birlikte eğitim sahada uygulamalı olarak devam edecek. Bu konuda bize destek veren İl Milli Eğitim ve Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, hocalarımız ve görevlilerimize de teşekkür ediyoruz. Çobanlık yapan ve çobanlık yapmak isteyen, sürü yöneticisi arkadaşlarımıza da hayırlı olsun temennisiyle başarılar diliyorum. Devletimizin de Bakanlığımızın da verdiği teşviklerle inşallah en iyi şekilde kurstaki aldığımız bu belgeleri de kullanarak ekstradan puan alacaksınız.”