Kadın kooperatifi ilk hasadını yaptı

Malatya’da 7 kadının girişimiyle kurulan Kadın Kooperatifi tarafından üretilen çilekte sezonun ilk hasadı yapıldı.

Kale İlçesi’nde7 kadının girişimleriyle iki yıl önce kurulan 3K Kale Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafında 30 dönümlük bir alanda üretimi yapılan çilekte bu sezonun ilk hasadı yapıldı. Hasadı yapılan yeni mahsuller ise bir buçuk kilogramlık şeffaf plastik paketlerde 30 TL’den satışa sunuluyor.

REÇEL DÜŞÜNCESİ ÇİLEK ÜRETİMİNE DÖNÜŞTÜ

Hikayelerinin 7 girişimci kadınla başladığını belirten 3K Kale Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Hatice Tül, “Kale İlçesinde el sanatları öğretmeniyim. Hanımlara nasıl destek olurum diye düşünürken, çilek reçeli yapalım satalım diye böyle bir yola çıktık. Daha sonra 7 bayanla kooperatif kurduk. Fırat Kalkınma Ajansı, Kale Kaymakamlığı ve Kale Belediyesi’nin de destekleriyle 30 dekarlık alana çilek ektik. 7 bayanla başlayan hikayemiz 30 bayana çıktı. Her bir dokunuş, bir bayanının hayat hikayesini değiştiriyor olmamızdı. Bu bize mutluluk verdi. Bu gayretle daha güzel işler yapmak için çok çalışıyoruz” dedi. (İHA)

“Yeni türleri toprakla buluşturmak istiyoruz”

İki türle üretime başladıklarını kaydeden Bölükbaşıoğlu bu sayıyı arttırmak düşüncesinde olduklarını ifade ederek, ”Albion ve Kabarla çeşitleri ile başladık. Bir dekarlık alana sera yaptık. Burada da 6-7 tane türümüzü deneyeceğiz. İnşallah verimli olursa diğer türleri de toprakla buluşturmak istiyoruz. Üniversitede okuyan gençlerimiz gelip burada çalışmak istiyor bu bizim ve ülkemiz için sevindirici bir olay” sözlerine yer verdi.

“Sonuna kadar sürdürüp başaracağız”

Kooperatif üyesi Yasemin Özdemir ise kooperatifin kadın üyelerin ekonomik bağımsızlığına katkı sunduğunu aktararak, ” Arkadaşlarımdan tarımla ilgilenmem için teklif geldi. İstişare ederek önce çilek dikimi eğitimi aldık ve kooperatifi faaliyete geçirdik. Bir kaç kadınla başladık şimdilerde bu sayı 30 kadına yaklaştı. El emeğimiz, güvenimizle sonuna kadar götüreceğiz ve başarıya ulaşacağımızı düşüyorum” şeklinde konuştu.

“Amacımız kadınlarımıza üretimde yer vermek”

İlçede kooperatifle başlayan çilek üretiminin yaygınlaştığını kaydeden Kale İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ayaz da, ”Kale ilçemizin toprakları verimlidir. Hem aroması hem üretim kalitesinin yüksek olmasından dolayı çilekte güzel neticeler elde ediyoruz. Kale’de çilek üretimi yaygınlaşıyor. Bir çok çiftçimiz 25-30 dönümlük alanlarda üretim gerçekleştirdi” diye konuştu.