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‘Kadın İçin’ Oyunu Büyük İlgi Gördü

Günümüzde artan kadın cinayetlerine dikkat çekmek isteyen Gençlik Çınarı Derneği, sosyal sorumluluk ve farkındalık amacıyla ‘Sadece 5 Dakika Daha Yaşamak İstedim Bütün Öldürülen Kadınlar Gibi’ temalı tiyatro oyununu Battalgazi Halk Eğitim Merkezi’nde sergiledi. Tiyatroda cinayete kurban gitmiş kadınlar ve yaşadıkları hikâyeler ele alındı.

‘kadın i̇çin’ oyunu büyük i̇lgi gördü
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‘Kadın İçin’ Oyunu Büyük İlgi Gördü

ŞÜKRAN MALKOÇ

Günümüzde artan kadın cinayetlerine dikkat çekmek isteyen Gençlik Çınarı Derneği, sosyal sorumluluk ve farkındalık amacıyla ‘Sadece 5 Dakika Daha Yaşamak İstedim Bütün Öldürülen Kadınlar Gibi’ temalı tiyatro oyununu Battalgazi Halk Eğitim Merkezi’nde sergiledi. Tiyatroda cinayete kurban gitmiş kadınlar ve yaşadıkları hikâyeler ele alındı.

Battalgazi Halk Eğitim merkezinde sahnelenen tiyatroda, Türkiye’de son zamanlarda artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet ele alındı. Yönetmen ve oyuncu Hasan Bulğak, tiyatroyla ilgili yaptığı açıklamada, “Habusem Sanat Topluluğu Türkiye’mizde kadın cinayetlerine gündeme getirmek için tiyatro oyunu sergiliyoruz.  Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum kadın için tiyatro oyununa ilgi gösterdiler” dedi.

Gençlik Çınarı Derneği Genel Başkanı Ahmet Genç, “Gençlik Çınarı Derneği olarak ilk etkinliğimiz kadına şiddet hayır sosyal sorumluluk projeye ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye ilk olan bir etkinlik düzenliyoruz. Habusem Sanat Topluluğu ve Şehir tiyatrosuna teşekkür ediyorum. Bizim buradaki amacımız sosyal sorumluluk projesi ve farkındalık oluşturmak bundan sonraki günler ve aylarda projelerimiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.

 

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