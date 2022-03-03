DOLAR

14,1205$% 0.16

EURO

15,6720% -0.44

STERLİN

18,9279£% -0.19

GRAM ALTIN

875,59%0,39

ÇEYREK ALTIN

1.423,00%0,21

BİTCOİN

604544฿%-3.66777

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kadın güvenlikçi sıra kavgasını tek başına önledi, takdire layık görüldü

Kadın güvenlikçi sıra kavgasını tek başına önledi, takdire layık görüldü

kadın güvenlikçi sıra kavgasını tek başına önledi, takdire layık görüldü
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Çorlu Devlet Hastanesi dahiliye servisinde sıra tartışması nedeniyle birbirine giren grubun kavgasını tek başına önleyen hastane güvenlik personeli Meryem Gürbüz takdire layık görüldü.

Geçtiğimiz günlerde Çorlu Devlet Hastanesi’nde dahiliye servislerinden sıra almak isteyen bir grup vatandaş arasında kavga çıktı. Hastaneyi birbirine katan şahısların kavgası, olay yerine koşan hastane güvenlik personeli Meryem Gürbüz tarafından daha fazla büyümeden önlendi. Gürbüz’ün müdahalesi sayesinde facianın önüne geçildi. Olayda yaralanan olmazken, kavga eden şahısların arasına giren güvenlik görevlisi Gürbüz’ün kavgayı tek başına ayırması büyük takdir topladı.

Olayın ardından Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Doğan tarafından Meryem Gürbüz’e ‘Takdir’ belgesi verildi. Başhekim Doğan, “Güvenlik personelimizi, cesur davranışından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Çorlu’da motosikletli kurye kazası: 1 yaralı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.