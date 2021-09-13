“Kadın esnaflarımızı motive etmek için bu programı düzenledik”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatyalı berber ve kuaförler ‘Defile Show’ programıyla bir araya gelerek, esnaf dayanışması adı altında gelinlik defilesi düzenledi. Düzenlenen defilenin amacından bahseden Kuaför İşletmecisi Leyla Balal, “Kadın esnaflarımızı daha motive etmek için bu programı düzenledik. Amacımız esnaf olarak bir birimize destek olmak” dedi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen programa, TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Berkan Samanlıoğlu, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş ile Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın katıldı.

Kuaför İşletmecisi Leyla Balal, düzenledikleri program hakkında bilgilendirme yaparak, “Esnaf dayanışması adı altında bir program oldu. Defilemizde 8 kınalık 8 de gelinliğin tanıtımı yapıldı. Ayrıca Malatya’da ilke imza atmak için böyle bir program düzenlemeye karar verdik. Bunun yanı sıra kadın esnaflarımızı daha motive etmek için bu programı düzenledik. Toplamda 10 sponsorumuz bulunuyor. Yani bir düğüne dair ne varsa, gelinlik, kuaför, davetiye, perdeci, fotoğrafçı, kuyumcu, çiçekçinin bulunduğu ortak bir program yapıldı. Amacımız esnaf olarak bir birimize destek olmak. Çok güzel bir program oldu. Sağ olsunlar başkanlarım beni bugünde yalnız bırakmayarak, onure ettiler” ifadelerini kullandı.

“OLUMLU TEPKİLER BİZE GÜÇ VERDİ”

Gecenin düzenleyicilerinden Kuaför işletmecisi Leyla Balal asıl amaçlarının kuaför esnafının bir araya getirmek olduğunu söyleyerek duygularını, “Böyle bir programın hazırlanması için uzun süredir arkadaşlarımızla istişare içindeydik. Esnaf arkadaşlarımıza bu fikrimizi açtığımızda olumlu tepkiler aldık. Bu olumlu tepkiler bize güç verdi. Biz de geceyi düzenleme kararı aldık. Gecedeki programımızda defileden tutun da oyunlara kadar vardı. Arkadaşlarımız gecemizde gönüllerince eğlendiler. Bu tür programların da zaman zaman yapılması yönünde olumlu tepkiler aldık. Bu desteklerinden dolayı esnaf camiamıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri yalnız bırakmayan TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’a ve Koyun Keçi yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın’a Malatya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Berkan Samanlıoğlu’na Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” sözleriyle ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından ‘Defile Show’ hediye çekleri ve plaket takdimi yapılmasının ardından sona erdi.