Kadın Çiftçilere Arpa ve Buğday Dağıtıldı

Yeşilyurt Belediyesi, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü nedeniyle ‘Arpa ve Buğday Dağıtım’ programı düzenleyerek, Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde üretim yapan kadın çiftçilere toplamda 20 bin kg, arpa ve buğday tohumu hediye etti.

Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Binası önünde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Gününün de kadın çiftçilerle bir araya gelmekten onur duyduklarını söyledi.

Tarımsal kalkınmayı destekleyecek hizmetlere yenilerini eklemeye devam ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Gelişmekte olan birçok ülkede tarımsal işgücünün en önemli kaynağını kadınlarımız oluşturmaktadır. Tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine ve ülkemize üretimle destek veren kadın çiftçilerimizin, Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Kadın çiftçilerimize yönelik desteklerimize bir yenisini daha ekleyerek, kurduğumuz yeni üretim alanlarından elde ettiğimiz toplamda 20 bin kg olan arpa ve buğday tohumlarını kadın çiftçilerimizle buluşturup, tarımsal hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşıyoruz.” diye konuştu.

“KADIN ÇİFTÇİLERİMİZE DESTEK İÇİN ÇUVALLARI EMANET EDİYORUZ”

2,5 yılda Yeşilyurt’un tarımsal potansiyelini ayağa kaldıracak önemli yatırımları ve projeleri hizmete sunduklarını ifade eden Başkan Çınar, “Yeşilyurt’umuzun bereketli topraklarının ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmasının önünü açmak ve çiftçilerimize daha fazla destek olabilmek için 2,5 yılda çok önemli yatırımlarda bulunduk. 177 bin metrekare alanda hizmete sunduğumuz Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızda 100 bin metrekare alanda hububat ve bakliyat üretimlerimiz devam ederken, 70 çeşit ata tohumunun yetiştiriciliği için gerekli alt yapıyı oluşturduk, 15 bin metrekare alanda ise süs bitkisi yetiştiriciliğine hız verdik. Arpa, buğday, nohut, fasülye ve kayısı çekirdeğinden kahve gibi üretim alanları kurup, bereketli topraklarımızdan verimli sonuçlar alıyoruz. Kadın çiftçilerimize de bu özel günlerinde daha fazla üretim yapmalarına destek olabilmek için tohum çuvallarımızı emanet edeceğiz, inşallah bu tohumlarla topraklarımızdan daha fazla hasat toplayacağız, hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Kadın çiftçiler adına konuşan Reyhan Kaya ve Zahide Karaca ise tarıma verdiği önem ve hassasiyetten dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, tarım hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunarken, tüm kadın çiftçilerin 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Gününü tebrik etti.

Tarımın her geçen gün daha fazla önem kazandığını ifade eden Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek ise, “Yeşilyurt Belediyemizin özellikle son iki yıldır gerek sebze fidesi dağıtımları gerekse de bu şekilde hububat tohumunun üretimi ve dağıtımı yapması, çiftçilerimize rehberlik etmesi ve cesaret vermesi gibi alanlardaki hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımıza ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“İŞSİZLİĞİN VE EKONOMİNİN ÇÖZÜMÜ KIRSALDA”

Kırsalın kalkınmasında ki temel taşın kadınlar olduğunu söyleyen TKDK İl Müdürü Murat Tunç, “Tarımın ne kadar önemli olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz, bizlerde işsizliğin ve ekonominin çözümünün kırsalda olduğunu ifade ediyoruz, bununda en önemli unsuru kadınlarımızdır. Biz bugüne kadar çalışmalarımızla şunu anladık ki; Eğer kadınlarımız bu işe inanırsa biz tarımın ve kırsalın gelişmesinde çok önemli yol alacağız.” diye konuştu.

“TARIMA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ise, tarım denince akla ilk gelen ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ifade ederken şunları söyledi; “ 2012 yılı verilerine baktığımız zaman Avrupa’nın devleri dediğimiz İspanya’yı, Fransa’yı, İtalya’yı geride bırakmış bir ülkede yaşıyoruz. Tarım cennetiyiz, topraklarımız verimli ancak maalesef iki yıldır pandemi süreci nedeniyle çoğu şeyden geri kaldığımız gibi tarımda da geri kalmaya başladık. Gerek çevre felaketleri gerekse de orman yangınlarıyla birlikte tarım arazileri çeşitli zararlar gördü. Bunun üstesinden gelmek için hep birlikte gayret içerisinde çalışmamız lazım. Cumhur İttifakının meclisteki temsilcileri olarak tarıma desteği sonsuz bir şekilde vermeye, çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Çiftçilere yönelik desteklerinden olayı Yeşilyurt Belediyesini kutlayan Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, “Kentin üretkenliğini artırmanın yanı sıra kırsal kalkınmanın sağlaması da ziyadesiyle önemlidir. Bu vesileyle bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya’da üretim ekonomisine katkı sunan kadın çiftçilerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, “Dünya’da son iki yıldır pandeminden dolayı yaşanan sorunlar var. Covid-19’dan dolayı kapanmalar oldu, esnaflarımızın sıkıntıları oldu, çiftçilerimiz bağ ve bahçelerine zaman zaman gitmekte zorluk çektiler. Hükümet olarak, Cumhur İttifakı olarak elimizden gelen ne varsa ülkemizin bütün kaynaklarını milletimize seferber ettik. Malatya’da sulamayla ilgili çok ciddi yatırımlar yaptık, Recai Kutan Barajı başta olmak üzere diğer barajlarımız ve göletlerimizle beraber tarımsal yatırımlara büyük destekler sağladık” dedi.

Konuşmaların ardından 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü nedeniyle programa katılan kadın çiftçilere karanfil ve hazırlanan arpa ve buğday çuvalları teslim edildi. (Bülten)