kadıköy’de yoğun kara dayanamayan ağaç, park halindeki otomobilin üstüne devrildi

İstanbul Kadıköy’de üzerinde biriken yoğun kar nedeniyle bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ağaç, itfaiye tarafından makineli testere ile dallarının kesilmesi sonrası devrildiği yerden kaldırıldı.

Olay, Kozyatağı Pamuk Sokakta dün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul’da etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeni ile ağaçların üzerinde kar birikintisi oluştu. Yoğun kar birikintisine dayanamayan bir ağaç, park halindeki 34 DDG 039 plakalı Fiat model beyaz aracın üzerine devrildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Öte yandan ekiplerin çalışmasının ardından devrilen ağaç kaldırıldı. Çevrede bulunan vatandaşlardan Ahmet Öztürk, ”Akşam çoluk çocuk burada kar topu oynuyordu. Bütün aile herkes buradaydı yani. Onlar dağıldıktan sonra bir ses duyduk. Ağaç çökmüş. İtfaiyeyi çocuklar aramış. İlgilenen olmamış yani. Herhangi bir yaralanan yok çok şükür” dedi.