kadıköy’de taksideki yolcu, şoförü silahla vurup kaçtı

Kadıköy’de taksi şoförü, aldığı yolcu tarafından taksi içerisinde tabanca ile ayağından vurularak yaralandı. Şoförü tabancayla vurarak yaralayan kişi olay yerinden kaçarken yaralı taksi şoförü hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde D-100 karayolu Kadıköy Bostancı köprüsü mevkiinde saat 21.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Kenan Çelik yönetimindeki 34 TBN 57 plakalı ticari taksi, Bostancı köprüsü civarında müşteri aldı. Bostancı köprüsünden Kadıköy istikametine doğru ilerleyen Kenan Çelik yönetimindeki taksi içerisinde henüz sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrası taksi şoförü Çelik, taksiyi D-100 karayolunda yan yola çekerek yolcuyu indirmek istedi. İsmi henüz bilinmeyen müşteri, tartışma sonucu taksi şoförü Çelik’i taksi içerisinde ayak topuğundan vurarak yaraladı. Şoförü yaralayan şahıs olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Taksi şoförü Çelik, taksi sahibini arayarak vurulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. Hastaneye kaldırılan taksi şoförü Kenan Çelik’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis olayla ilgili inceleme başlatırken kaçan şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.

“Taksiye başlayalı 2 gün olmuştu”

Taksinin sahibi olan ve yaralı şoförle konuşan Kurtuluş Çebi, “Arabanın sahibiyim. Arkadaş beni aradı, abi beni ayağımdan vurdular çok kan kaybediyorum, hastaneye yetişeceğim deyip telefonu kapattı. Ben de öteki şoför arkadaşları aradım, Cevizliden kalkıp arabanın yanına geldim. Kendisi hastanede henüz bilgimiz yok ama durumu iyiymiş. Arabaya başlayalı 2 gün olmuştu ama arkadaşı önceden de tanıyorum kimseyle işi gücü olmaz ekmeğinin peşinde olan bir insan. Ne olduğundan haberim yok. Aralarında ne geçtiyse, götürmek istemedi sanırım onu da. Vuran da manyağın biri miydi neydi çekti vurdu çocuğu, durum bu” dedi.