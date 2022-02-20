DOLAR

13,6511$% 0.49

EURO

15,4798% 0.05

STERLİN

18,5908£% 0.22

GRAM ALTIN

832,34%0,39

ÇEYREK ALTIN

1.353,00%0,59

BİTCOİN

530670฿%-3.64782

Öğle Vakti a 12:46
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kadıköy’de Sahil Güvenlik’ten kaçak midye avcılarına operasyon

Kadıköy’de Sahil Güvenlik’ten kaçak midye avcılarına operasyon

kadıköy’de sahil güvenlik’ten kaçak midye avcılarına operasyon
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kadıköy’de Sahil Güvenlik ekipleri, karanlığı fırsat bilerek denizde izinsiz şekilde midye toplayan 4 kişiyi yakaladı. Operasyonda, 10 bin lira değerinde 20 çuval kaçak midye ele geçirildi.

Sahil güvenlik ekipleri, saat 01.50 sıralarında kaçak midye toplandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Botlarla Kadıköy sahile gelen ekipler, denizde karanlığı fırsat bilerek izinsiz şekilde midye toplayan 4 vatandaşı yakaladı. Denizden izinsiz olarak çıkardıkları midyeleri topladıkları minibüste 20 çuval dolusu midye ele geçirildi. Ele geçirilen midyelerin yaklaşık 10 bin TL değerinde olduğu belirtildi. ’1380 sayılı su ürünleri kanununca’ cezai işlem yapılmak üzere götürülen şüpheli şahısların, dalış yapmak için kullandıkları palet, balık adam kıyafeti, hava kompresörü, dalış feneri gibi ekipmanlarına da el konuldu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Öğrencinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiyeciler keserek çıkardı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.