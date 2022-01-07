kadıköy’de otomobil iş yerine girdi

Kadıköy’de yokuş aşağıya giden otomobilin sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonrası otomobil işyerine girdi. Kaza anında iş yerinin kapalı olması muhtemel bir facianın önüne geçti. Kazada otomobilin sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 23:45 sıralarında Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Yeni Duygu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.K kontrolünde ki 07 CUD 34 plakalı otomobil yokuş aşağıya seyir halindeyken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonrası kaza gerçekleşti. Kontrolünü kaybeden G.K otomobili önce kaldırma daha sonra demir bariyerleri yıkarak iş yerine girdi. Kazada işyerinin kapalı olması muhtemel bir facianın önüne geçti. Bina sakinleri binadan gelen gürültü sonrası sokağa döküldü. Kazada otomobilin sürücü hafif şekilde yaralandı.

Otomobilin çekilmesi için çağırılan itfaiye ve çekici aracının aracı çekmemesi üzerine belirsizlik oluştu. Otomobil işyerine girmiş bir halde bırakıldı.

İçerisine otomobil giren iş yerinin bulunduğu binada oturan Görkem Yacal, “Binadan bir ses duyduk. Binanın çatısı yıkıldı sandık. Daha sonra çıktık baktık ki heralde araba motorla çarpışmamak için kontrolünü kaybetmiş daha sonrada binaya girmiş. Kaza olduğu yerde doğalgaz var paylayacak diye korktuk. İtfaiye almayacağım diyor, çekicide ben alırsam düşecek diyor. Çekselerde kurtulsak diye bekliyoruz.” dedi.