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Anasayfa / Asayiş / KADES ile ilgili bilgilendirmeler devam ediyor

KADES ile ilgili bilgilendirmeler devam ediyor

KADES ile ilgili bilgilendirmeler devam ediyor
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KADES ile ilgili bilgilendirmeler devam ediyor

Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü vatandaşlara “KADES” ile “KADINA EL KALKAMAZ” kampanyaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında İlçe merkezinde bulunan vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti icra edildi. Ayrıca “KADES” ile “KADINA EL KALKAMAZ” kampanyaları ile ilgili el broşürü dağıtan emniyet görevlileri asılan afişler ile de Doğanşehirlileri bilgilendirdi. (Bülten)

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