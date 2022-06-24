KAÇAN KAÇANA!

Son duyumlarıma göre Adil Gevrek nihayet pes etti gibi. Bazı eski düşmanları ile sürekli istişare eden Adil Gevrek dün düşmanım dediği bugün hikayeden dostlarına ‘ben aday değilim’ diyorsa bir kez daha beni yanıltmadı.

Aday isen çıkar dürüstçe ben adayım dersin. Aday değilsen çıkar basın toplantısı yapar ‘hatamla ve günahlarımla takımı bu duruma düşürdüm ve nihayet sekiz yıl sonra ben yokum ve aday değilim’ deme cesaretini göstermelisin.

Sağdan soldan arayan şahıslara önceden ‘ben listemi yapıyorum ve adayım’ imasında bulunup son günlere ramak kala başkaları vasıtası ile ‘ben aday değilim’ diyorsa bu işin altında yine söylüyorum kısa zamanda Tetteh için yatması gereken paralar var.

Onun birileri tarafından yatırılması için reaksiyon yapabilir. Şunu açık ve seçik olarak söylemekten imtina etmem. Son anda aday değilim diyen Adil Gevrek listesini olağan genel kurula sunarsa hiç ama hiç şaşırmam.

TFF genel kurulunda yaptığın çıkışın anlam kazanması için şahsım olarak deva etmenin mesajını verdin diye algıladım.

Ancak hala insanlar ile kedi fare gibi oynuyorsun. Adil Gevrek şayet başkan adayı değilse açık ve net olarak söylüyorum aday olup takımın başkanı olan her kim olursa olsun.

Mazeret üretme ne hakkı var nede yetkisi. Ateşin içerisine kendisini atan bir başkan adayının kapanan transfer tahtası bir tarafa ödenmesi gerek paralar ve gelecek sezon oynaması muhtemel olan oyunculara ödeme yapılmaz ise bir ay sonra sahaya değil idmana çıkacak oyuncu bulamazlar.

Onun için tek seçenek adayın çıkmaması ve takımın mali olarak denetlenmesi için kayyuma atanması lazım.

Yapılan denetimler ve incelemeler sonunda ak, kara belli olur. Şu anda tek kurtuluş sadece ve sadece takıma kayyumun atanması.

Sonrasında ne olur açık ve seçik belirsizlik devam ediyor.

Ancak küçük bir ışık olacaksa Adil Gevrek aday olmayacaksa kimsenin takıma talip olmaması lazım.

Yok ben adayım diyecek delikanlı bu enkazın altında kalacaksa inanın hiçbir Allah’ın kulunu yanında bulamaz.

Bu böyle biline.