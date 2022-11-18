Kaçan balık büyük olur!

Süper Lig’deki serüveni 5 yıl sürdükten sonra bu sezon 1. Lig’de kümede kalma yarışı veren Yeni Malatyaspor ilerleyen haftalarda korkulu rüyalar görmemek için biran önce alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Bir önceki iç saha maçında Gençlerbirliği karşısında galibiyetten olan sarı kırmızılılar Pendikspor karşısında aynı senaryoyu yaşatmamak için sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’in 14.haftasında bugün sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Malatya Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak mücadelede Direnç Tonusluoğlu (İzmir bölgesi A klasman hakemi) düdük çalacak. Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Hüseyin Aylak (İzmir bölgesi A klasman yardımcı hakemi) ve Burak Cansız (Trabzon bölgesi B klasman hakemi) yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Lütfullah Aslan (Diyarbakır bölgesi B klasman hakemi)

Ligin geride kalan haftalarında topladığı 10 puanla 17. sırada küme düşme hattında yer alan Yeni Malatyaspor, ilk iç saha galibiyetini Süper Lig hesapları kuran Pendikspor karşısında almayı hedefliyor. Geçen hafta Bolurspor’a 1-0’lık skorla boyun eğen sarı kırmızılılar puansız kapattığı haftada bir basamak gerilerken üst sıralardaki rakipleriyle arasındaki puan farkının açılmaması için Pendikspor maçında mutlak galibiyete ihtiyaç duyuyor. Sarı kırmızılı takımda kart cezalısı kaptan Buğra Çağıran bu akşamki karşılaşmada kadroda yer almazken, geçen hafta Boluspor maçında cezalarına sona eren Barış Başdaş ve Burak Kavlak görev verilmesi halinde oynayabilecek. Burundi milli takımı kampında bulunan Jospin de Pendikspor maçı kadrosunda yer alamayacak. Kart sınırında bulunan Ogün Özçiçek ve Doğukan Emeksiz ise Pendikspor maçında sarı kart görmeleri halinde Tuzlaspor maçında cezalı duruma düşecekler.

Ligde kalma şansını gelecek haftalarda artırmak ve sezonun ikinci yarısında korkulu rüyalar görmek istemeyen kaplanlar Pendikspor karşısında alacağı puan ya da puanlarla ligin 15.haftasında deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor karşısına rahat çıkmayı amaçlıyor. Teknik direktör Hasan Özer’in Pendikspor karşısında sahaya Abdulsamed, Barış, Philip, Arda, Taha, Ogün, Donsah, Doğukan, Mert, Malle ve Haqi on birini sürmesi bekleniyor.

KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Yeni Malatyaspor ile Pendikspor daha önce 2. Lig’de 6 kez karşılaşırken TFF 1. Lig’de ise ilk kez karşı karşıya gelecek. İstanbul ekibine karşı oynadığı maçlarda 1 kez galip gelen sarı kırmızılılar, 1 maçta sahadan puansız ayrılırken, 4 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.

İki takım arasındaki rekabet 2011-2012 sezonunda İstanbul’da oynanan mücadeleyle başladı. Sarı kırmızılılar deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalırken, sahasında oynadığı maçta sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Yeni Malatyaspor ile Pendikspor 2013-2014 sezonunda bir kez daha karşı karşıya geldi. İstanbul’daki müsabaka golsüz tamamlanırken, Malatya’daki karşılaşma sarı kırmızılıların 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. İki takım 2014-2015 sezonunda bir kez daha karşılaşırken sezonun ilk maçı 2-2 eşitlikle tamamladı. Ligin ikinci yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma ise Pendikspor’un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.