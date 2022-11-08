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Anasayfa / Asayiş / Kaçakçılara darbe!

Kaçakçılara darbe!

Kaçakçılara darbe!
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Kaçakçılara darbe!

Malatya’da polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 22 bin 800 makaron, 3 bin adet yeşil reçeteye tabi hap ile çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi devam ediyor. Bu çerçevede çalışmalarını sürdüren ekipler, 22 bin 800 makaron, 13 litre el yapımı sahte alkollü içki, 3 bin 269 adet yeşil reçeteye tabi hap ile 9 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 2 kilogram bandrolsüz nargile tütün ele geçirdi.

Olaylarla ilgili 7 kişi hakkında işlem yapıldı. (İHA)

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