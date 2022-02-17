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Kaçak yaban keçisi avına 420 bin TL ceza

kaçak yaban keçisi avına 420 bin tl ceza
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Antalya’da 7 adet yaban keçisini avladığına dair fotoğraf paylaşan kişiye toplam 420 bin TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma esnasında, S.G. isimli şahsın 7 adet yaban keçisini avladığına dair fotoğrafları tespit edildi. Şahıs hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapılmak üzere tanzim edilen evraklar Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğüne gönderildi. Ardından adli ve idari işlemler başlatılarak hayvan başına 60 bin TL olmak üzere şahsa toplamda 420 bin TL idari yaptırım cezası uygulandı.

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