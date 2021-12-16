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Kaçak uyuşturucu taciri yakayı ele verdi

Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan şahıs emniyet ekiplerinin aramasına takıldı. Yakalanan şahsın 21 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

kaçak uyuşturucu taciri yakayı ele verdi
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Kaçak uyuşturucu taciri yakayı ele verdi

HÜSEYİN KOCAMAN

Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan şahıs emniyet ekiplerinin aramasına takıldı. Yakalanan şahsın 21 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan arama çalışmalarında uyuşturucu taciri yakayı ele verdi.

Ekipler tarafından Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurulan O.M isimli şahsın GBT sorgusunda “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlama” suçundan arandığı, ayrıca şahsın 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu anlaşıldı. Şahısla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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