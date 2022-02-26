kaçak tütün operasyonunda yaklaşık 4 ton malzeme ele geçirildi

Kağıthane’de kaçak tütün ve mamullerinin olduğu tespit edilen 5 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 2 kişi gözaltına alınırken yaklaşık 4 ton malzeme ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gültepe Talatpaşa Caddesi’ndeki bir adreste tütün kaçakçılığı yapıldığı ihbarının alınması üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu 2’si depo 3’ü dükkan olmak üzere toplamda 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira civarında olduğu belirlenen çok miktarda nargile tütünü, nargile kömürü, kaçak sigara ve tütünden oluşan yaklaşık 4 ton malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin arasında tütün sarma makinesinin de olduğu öğrenildi. Operasyonlarla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.