DOLAR

13,6093$%0.27

EURO

15,5406%0.25

STERLİN

18,4501£%0.28

GRAM ALTIN

799,11%0,31

ÇEYREK ALTIN

1.298,00%0,15

BİTCOİN

595471฿%-2.13053

Öğle Vakti a 12:46
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kaçak tütün mamülleri operasyonu

Kaçak tütün mamülleri operasyonu

kaçak tütün mamülleri operasyonu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak tütün ve mamülleri ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Yapılan açıklamada, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığını koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik bir operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda, 6 bin 600 dal bandrolsüz sarılmış sigara, 3 bin 600 dal sahte bandrollü makaron ve 13 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kadının cep telefonunu çaldı “şeytana uydum” dedi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.