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Kaçak telefon operasyonunda 5 kişi tutuklandı

kaçak telefon operasyonunda 5 kişi tutuklandı
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Kayseri polisi tarafından 3 ilde düzenlenen kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki çalışması sonucu 3 ilde operasyon düzenlendi. Kayseri, Şırnak ve Şanlıurfa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, 100’ün üzerinde kaçak telefona da el konuldu. Operasyon kapsamında, Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağı Gülük Mahallesinde bulunan bir otelde de arama yapıldı. Yapılan aramada çelik kasanın içerisinde bulunan kaçak telefonlara el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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