Kaçak suya geçit yok!

SİNEM HATUN DAVUT

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Mert, BUSABAH gazetesine özel açıklamalarda bulundu. Kaçak su kullanımı noktasında asla taviz vermediklerine dikkat çeken Mert, Kayıp kaçak noktasında çok ciddi mücadele veriyoruz. Kaçak su kullanımında 3- 4 bin civarında kayıp kaçak kullanım tespit ettik ve gerekli cezai işlemler uygulandı.” dedi.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, kayıp kaçak noktasında ciddi mücadele verdiklerini belirterek, önemli açıklamalarda bulundu. Mert, “ Kayıp kaçak noktasında çok ciddi mücadele veriyoruz. Kaçak su kullanımında 3- 4 bin civarında kayıp kaçak kullanım tespit ettik ve gerekli cezai işlemler uygulandı. Savcılığa verdikten sonra vatandaşa bir hafta süre veriyoruz. Gidip abone oluyorlar. Saat parasını yatırıyorlar o şekilde kayıt altına alıyoruz. Kayıp kaçak noktası çok ciddi mücadele verdiğimiz bir nokta.” İfadelerine yer verdi.

İÇME SUYU DEPOLARI ANLIK İZLENİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Veri Tabanlı Denetim ve İzleme Sistemi (SCADA) ile Malatya merkez başta olmak üzere kırsal ilçelerde bulunan içme suyu depolarını anlık izliyor. Sistem sayesinde suyun ziyan olması engelleniyor.

“Kırsalda su seviyesi düştü insanların artık eski alışkanlıklarından vazgeçmesi gerekiyor.” diyen MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Biliyorsunuz köylerde dörtte bir parasını alıyoruz. Sizin merkezdeki ödediğinizi kırsaldaki vatandaş dörtte birini ödüyor. Bizim yaptığımız işlem şu kaynağımızın miktarının önce ölçüyoruz. Kaynağımızın depoya dökülen miktarının önce ölçüyoruz. Depolarımıza SCADA sistemi yapıyoruz. Bizim depoda su var- yok muhabbetini tamamen bitiriyoruz. SCADA sistemi dediğimiz sisteme geçiyoruz. Depodaki su miktarının bu sistemle görüntülü olarak görüyoruz. Uzaktan müdahale ederek açıp kapatabiliyoruz. Orada eksik varsa hatayı görebiliyoruz. Örneğin Akçadağ merkezde yüzde 30 elektrik tasarrufu ettik. Gece 00.00 ila 05. 00 arası depolar doluyor. Otomatik duruyor, su dolmadığı zaman depoda bir kayıp kaçak var demektir. Hemen onun peşine düşüyoruz. Yazıhan’da 21 tane depomuz Karasu’dan besleniyor. Bu sistemle debimetreler koyduk hangi depoya ne kadar su dökülüyor. Bütün depoları faaliyete geçirdik. Sekiz pompamız vardı şuanda beşi çalışıyor. 3’ü çalışmıyor çünkü kayıp kaçak mücadelesi yapıyoruz. Eskiden depo dolduğu zaman taşıyordu su boşa gidiyordu. Şimdi bunun tamamen önüne geçtik” ifadelerine yer verdi.