DOLAR

13,5595$%-0.24

EURO

15,4970%-0.4

STERLİN

18,3901£%-0.08

GRAM ALTIN

797,06%0,11

ÇEYREK ALTIN

1.295,00%0,15

BİTCOİN

584365฿%-3.11842

İmsak Vakti a 05:56
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kaçak sigara operasyonunda 76 kilo tütün ele geçirildi

Kaçak sigara operasyonunda 76 kilo tütün ele geçirildi

kaçak sigara operasyonunda 76 kilo tütün ele geçirildi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından işyerine yapılan operasyonda 76 kilograma yakın kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde T.R.B. (40) isimli şahsın kendisine ait işyerinde kaçak sigara satışı yaptığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde işyerinden 75 bin 900 gram kıyılmış tütün, 351 adet dolu makaron sigara ve 621 adet tütün sarma kağıdı ele geçirildi. T.R.B. isimli şüpheli şahıs ise gözaltına alınırken olayla ilgili adli tahkikata başlandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Hindistan’da çığ: 7 asker öldü

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.