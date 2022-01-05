DOLAR

13,4427$%0.19

EURO

15,2182%0.31

STERLİN

18,2324£%0.25

GRAM ALTIN

785,30%0,37

ÇEYREK ALTIN

1.276,00%-1,15

BİTCOİN

630702฿%2.79264

İkindi Vakti a 15:06
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kaçak sigara imalathanesine baskın

Kaçak sigara imalathanesine baskın

kaçak sigara imalathanesine baskın
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Trabzon’da jandarma ekiplerince tütün ve çay tespit köpeği ‘Payda’nın da katıldığı operasyonda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmasında Ortahisar ilçesindeki Karşıyaka mahallesinde bir şahsın kaçak sigara imalathanesi olduğu tespit edildi. Tütün ve çay tespit köpeği ‘Payda’nın da katıldığı bir operasyon düzenlenen jandarma ekipleri tarafından kaçak sigara imalathanesine yapılan baskında piyasa değeri 300 bin TL olan 3 adet tam otomatik sigara sarma makinesi, 62 bin 200 adet makaron, 7 bin 400 adet içime hazır dolu makaron, 57 kilogram tütün, 280 adet sigara kutusu, 240 adet sigara ağızlığı ele geçirildi.

Operasyonda A.F.K. (54) isimli şahıs gözaltına alınırken, şahsın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Muş’ta annelerin dondurucu soğuktaki evlat nöbeti sürüyor

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.