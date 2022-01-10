DOLAR

13,8127$%-0.01

EURO

15,6742%-0.4

STERLİN

18,7959£%-0.18

GRAM ALTIN

798,09%0,12

ÇEYREK ALTIN

1.295,00%-0,53

BİTCOİN

579162฿%0.36227

Öğle Vakti a 12:39
Malatya HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kaçak ördek avlayan şahsa ceza

Kaçak ördek avlayan şahsa ceza

kaçak ördek avlayan şahsa ceza
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak olarak avlanan 1 kişiye ceza yazıldı.

Ekiplerce hafta sonu Kayseri’nin çeşitli noktalarında yapılan denetimlerde avcıların yasalar çerçevesinde av yapıp yapmadığı denetlenirken ses cihazıyla ördek avı yapan bir kişiye idari işlem uygulandı. Ayrıca ekiplerce av esnasında kullanılan ses cihazına da el konuldu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

25 yıl hapis cezalısı hükümlü yakalandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.