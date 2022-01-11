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Anasayfa / Asayiş / Kaçak makaronlar jandarma ekiplerince ele geçirildi

Kaçak makaronlar jandarma ekiplerince ele geçirildi

kaçak makaronlar jandarma ekiplerince ele geçirildi
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Eskişehir’de kargo aracılığıyla il dışından getirilerek tütün dükkanında satılmak istenen makaronlar, jandarmanın operasyonuyla ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince Çifteler’e kargo firmasıyla getirilecek kaçak makaronların ele geçirilmesine yönelik çalışma yapıldı. İl dışından kargoyla getirilecek olan bandrolsüz ve hologramsız sigara makaronlarının, Çifteler’de yaşayan C.O.’ya ait tütün dükkanında satılacağı öğrenildi. KOM Şube ve Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda kargo firmasından Adalar Mahallesi civarındaki dükkanında makaronları teslim alan C.O.’ya suçüstü yapıldı. Tütün dükkanında yapılan aramada 27 bin 400 adet makaron ele geçirilirken, Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla C.O. isimli şüpheli hakkında ”Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

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