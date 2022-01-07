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Anasayfa / Asayiş / Kaçak kestikleri ağaçlarla birlikte yakalandılar

Kaçak kestikleri ağaçlarla birlikte yakalandılar

kaçak kestikleri ağaçlarla birlikte yakalandılar
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Düzce’nin Gümüşova ilçesinde kaçak yollarla ormandan kesilen kayın ağaçları minibüsle götüren 3 kişi jandarmaya yakalandı.

Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyünde kaçak orman emvali kesilerek kapalı araçlar içerisinde taşındığına dair alınan duyum alan jandarma ekipleri ile Orman İşletme Şefliği harekete geçti. Ekipler A. E. isimli şahsın kullandığı içinde M.C.T. ve B.M. isimli şahısların da bulunduğu kapalı kasa minibüsü durdurdu. İç bölümüne ilave kapak düzeneği yapılan minibüste yaklaşık 3 bin 500 metreküp 37 adet kayın ağacı yakalandı. Şüpheli şahıslar gözaltına alırken araç ve suça konu kaçak orman emvali Orman İşletme Şefliğine teslim edildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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