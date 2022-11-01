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Kaçak kazıya suçüstü!

Kaçak kazıya suçüstü!
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Kaçak kazıya suçüstü!

Malatya’da define için kaçak kazı olayı gerçekleştiren 7 kişi, malzemeleriyle birlikte Jandarma tarafından yakalandı. Olay ile ilgili Malatya Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek adli tahkikata başlanıldı.

Yazıhan İlçesi Buzluk Mahallesinde, Jandarma tarafından gece icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında bölgede yapılan aramada, 7 şahıs define için kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Şahısların olayda kullandığı, 2 adet akü, 1 adet inverter, 1 adet geliştirilmiş radar cihazı, 1 adet radara ait tarama ve kumanda sistemi, 2 adet bıçak, 2 adet metre, 1 adet su arama aparatı, 1 adet radar kullanımı için şifrelerin kayıt edildiği defter, 1 adet kazma ve 1 adet kürek muhafaza altına alındı.

Olay ile ilgili Malatya Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek adli tahkikata başlanıldı. (İHA)

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