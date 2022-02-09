kaçak avlanan 4 kişiye para cezası kesildi

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Siirt’in Eruh ilçe kırsalında kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 4 kişiye para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak avlanmanın önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.
Ekiplerin denetiminde Siirt’in Eruh ilçe kırsalında kaçak avlanan 4 kişi tespit edildi.
Tüfeklerine el konulan kaçak avcıların her biri için avcılık belgesi olmadan avlanma, ava kapalı alanda avlanmaktan para cezası uygulandığı bildirildi.
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