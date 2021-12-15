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Kaçak Avcıların Yaraladığı Dağ Keçisi Yaralı Kurtuldu!

Kaçak avcılar tarafından fişek saçması ile ateş edildiği tespit edilen dağ keçisi yaralı kurtarıldı.

kaçak avcıların yaraladığı dağ keçisi yaralı kurtuldu!
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Kaçak Avcıların Yaraladığı Dağ Keçisi Yaralı Kurtuldu!

Kaçak avcılar tarafından fişek saçması ile ateş edildiği tespit edilen dağ keçisi yaralı kurtarıldı.

Malatya Beydağı Mevkii Karagöz Mahallesi’nde Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü tarafından yapılan envanter çalışması sırasında, duyarlı vatandaşlarca yaralı halde bulunan 1 yaşındaki dişi yaban keçisi envanter çalışmasını sürdüren ekiplere teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar veteriner hekimlerince detaylı muayenesi yapılan dişi yaban keçisine, kaçak avcılar tarafından fişek saçması ile ateş edildiği tespit edildi. Fişek saçmaları temizlenerek, tedavisi tamamlanan dişi yaban keçisi koruma altına alındı. (Haber Merkezi)

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